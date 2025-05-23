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Путин рассказал об изучении российского опыта ведения СВО за рубежом

Путин: опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Опыт ведения Россией специальной военной операции (СВО) внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.

Также Путин отметил, что большинство образцов вооружения и техники оперативно и постоянно совершенствуются и модернизируются. Это происходит благодаря совместной работе боевых частей и коллективов предприятий. Данное взаимодействие в итоге приводит к значительному улучшению их тактико-технических характеристик «по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям».

До этого Путин отметил роль РФ на рынке вооружений. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему входит в пятерку мировых лидеров по объему экспорта вооружений и сохраняет ведущие экспортные позиции по многим направлениям.

Ранее Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной.

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