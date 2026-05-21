Путин анонсировал новые учения между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия в 2027 году планируют провести военные учения «Щит Союза». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что «системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности» обеих стран. Глава государства также указал, что задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью.

«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», — сказал Путин.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пристально следит за учениями ядерных сил РФ и Белоруссии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов.