Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов в рамках учений российских ядерных сил. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет участвовали соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что ядерные учения неслучайно соврали с визитом Путина в КНР.