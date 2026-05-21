Лукашенко заявил, что российские генералы остались довольны тренировкой ядерных сил

Находящиеся на территории Беларуси российские генералы довольны совместной работой государств. Об этом заявил глава Республики Александр Лукашенко на совместной с РФ тренировке ядерных сил, передает агентство «БелТА».

«Я, Владимир Владимирович [Путин], объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси — на востоке, в центре — все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы, российские, с которыми я разговаривал. Они довольны совместной нашей работой», — сказал Лукашенко российскому коллеге.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели первую совместную тренировку ядерных сил. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы «защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока», сказал Лукашенко. Он также проконтролировал нанесение условного ракетного ядерного удара и оценил работу ОТРК «Искандер-М». Минобороны РФ в завершающий день учений сообщило о доставке ядерных боеприпасов в Белоруссию и оснащении гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте заявил, что НАТО пристально следит за учениями ядерных сил РФ и Белоруссии.