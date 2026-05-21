Путин раскрыл, в чем состоит задача ядерной триады

Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает БелТА.

«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Путина, она должна обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы.

В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте сообщил, что в НАТО следят за учениями РФ и Белоруссии.