Россия и Белоруссия отработают практические пуски ракет в ходе учений

В ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет», — уточнил глава государства.

Незадолго до этого военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Газете.Ru», что специальные заряды на ракетах «Кинжал», об отработке применения которых сообщило Минобороны РФ, являются ядерными. По словам специалиста, это сигнал Западу о необходимости учитывать интересы Москвы.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы.

В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов.