«Ядерный заряд»: специальные боевые части ракет «Кинжал» назвали сигналом Западу

Специальные заряды на ракетах «Кинжал», об отработке применения которых 21 мая сообщило Минобороны РФ, являются ядерными. Это сигнал Западу о необходимости учитывать интересы России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.



«Подразумевается, что это ядерный заряд. Это проведение учений ракетных сил, стратегических ядерных сил, и не только стратегических, но и тактических. Это сигнал, безусловно, Западу. Россия – ракетно-ядерная держава, и к ней надо относиться уважительно, а не строить против нее агрессивных планов, потому что это может закончиться плохо для этих стран, которые замышляют агрессию, которые говорят, что надо нанести удар по Калининграду, надо блокировать Россию в Балтийском море», — подчеркнул он.



Литовкин также отметил, что ракеты «Кинжал» являются эффективным оружием потому, что их невозможно перехватить. Они летят со скоростью в 10 Махов на расстояние около двух тысяч километров.



«Запускаются с самолетов. Миг-31, но могут запускаться с самолетов Ту-22. Это высокоточные ракеты. Отклонение от центра цели – не более пяти метров, но если на них мощная боеголовка, то это не считается отклонением», — пояснил он.



21 мая МО РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали отработку снаряжения гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными зарядами.



В оборонном ведомстве добавили, что также ВКС РФ отрабатывают вылеты в назначенные районы патрулирования.

Ранее российские истребители проинспектировали небо над Японским морем.