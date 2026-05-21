ВКС начали отрабатывать снаряжение ракет «Кинжал» специальными боевыми частями

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали отработку снаряжения гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными зарядами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что также ВКС РФ отрабатывает вылеты в назначенные районы патрулирования.

Сообщается, что также в рамках учений атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

14 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и другим объектам. Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен в том числе с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что гиперзвуковую ракету воздушного базирования средней дальности «Кинжал» продолжают совершенствовать.

Ранее российские истребители проинспектировали небо над Японским морем.

 
