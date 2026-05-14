Минобороны заявило об ударах по оборонным предприятиям Украины

Российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военным аэродромам и другим объектам. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает «Интерфакс».

Массированный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен за последние сутки в том числе с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, цели удара достигнуты, объекты поражены.

14 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что электроснабжение было нарушено в Киеве и еще в девяти областях Украины из-за ударов по объектам инфраструктуры.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия с начала года установили контроль над более чем 80 населенными пунктами.

