Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин рассказал о продолжении работ над ракетой «Кинжал»

Путин: работы по совершенствованию ракеты «Кинжал» продолжаются

Гиперзвуковую ракету воздушного базирования средней дальности «Кинжал» продолжают совершенствовать. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», — сказал российский лидер.

По данным на март этого года, российская армия в ходе спецоперации на Украине более 40 раз задействовала высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника. Проанализировав сводки Минобороны, агенство отметило, что интенсивность использования данного типа ракет значительно возросла по мере развития конфликта.

Уточняется, что впервые боевое применение комплекса состоялось 18 марта 2022 года: тогда «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов вооруженных сил Украины

Ранее Путину доложили об успешном испытании ракеты «Сармат».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!