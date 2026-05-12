Путин рассказал о продолжении работ над ракетой «Кинжал»

Гиперзвуковую ракету воздушного базирования средней дальности «Кинжал» продолжают совершенствовать. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», — сказал российский лидер.

По данным на март этого года, российская армия в ходе спецоперации на Украине более 40 раз задействовала высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника. Проанализировав сводки Минобороны, агенство отметило, что интенсивность использования данного типа ракет значительно возросла по мере развития конфликта.

Уточняется, что впервые боевое применение комплекса состоялось 18 марта 2022 года: тогда «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов вооруженных сил Украины

Ранее Путину доложили об успешном испытании ракеты «Сармат».