Пентагон объяснил «задержку» переброски военных США в Польшу

Пентагон отложил переброску военных США в Польшу, подтвердил в соцсети X пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

По его словам, решение было принято после комплексного многоэтапного анализа американского военного присутствия в Европе.

«Следствием этого стала временная задержка переброски войск в Польшу, которая является образцовым союзником Соединенных Штатов», — сообщил Парнелл.

Он добавил, что таким образом количество американских бригадных боевых групп в европейских странах вернулось к уровню 2021 года, сократившись с четырех до трех.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе. Официальные лица рассказали, что в армии США некоторые были удивлены решением отменить уже идущую операцию.

Вице-президент Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда военных. Он подчеркнул, что республика способна защищать себя при значительной американской поддержке.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, чем грозит Европе вывод войск США.

 
