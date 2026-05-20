Армия США сократила число бригад в Европе

США сократили с четырех до трех число бригадных боевых групп в Европе. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

«Военное министерство сократило число бригадных боевых групп, закрепленных за Европой, с четырех до трех», — написал представитель американского минобороны, отметив, что это вернуло ситуацию к уровню 2021 года.

По его словам, данное решение является результатом всестороннего многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения сил США на европейском континенте.

В мае СМИ сообщили, что Пентагон отменил развертывание в Польше 4 тыс. военных. До этого Вашингтон уже объявил о выводе 5 тыс. солдат из Германии, а американский президент Дональд Трамп грозил оставить без американских сил Италию и Испанию.

Почему США лишают союзников своих войск, что это значит для НАТО и сможет ли Европа воевать без Соединенных Штатов — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее премьер Польши заявил о распаде НАТО из-за вывода американских войск из Германии.