США уменьшили количество бригадных боевых групп в Европе

Пентагон: число бригадных боевых групп США в Европе сокращено с четырех до трех

Министерство обороны США сократило количество находящихся в Европе бригадных боевых групп. Об этом в социальной сети X сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он пояснил, что число бригадных боевых групп в Европе уменьшено с четырех до трех. Парнелл подчеркнул, что принятое Пентагоном решение является результатом всестороннего многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения американских войск на европейском континенте.

Представитель минобороны отметил, что в результате временно задерживается переброска американских сил в Польшу, которая является «образцовым союзником» Соединенных Штатов.

19 мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что по итогам беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом ему стало известно о подготовке нового плана дислокации американских сил в Европе.

До этого стало известно, что США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса.

Ранее президент Финляндии оценил шансы на выход США из НАТО.