В Польше заявили о подготовке нового плана размещения сил США в Европе

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X сообщил, что по итогам беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом ему стало известно о подготовке нового плана дислокации американских сил в Европе.

«Пентагон готовит новый план развертывания своих сил по всей Европе», — написал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что перегруппировка американских армейских подразделений и техники в Европе идет полным ходом, однако решение о выводе войск из Польши пока не принято. Все текущие изменения, заверил он, не направлены против польско-американского стратегического партнерства. Стороны также договорились совместно работать над усилением безопасности Польши и определением оптимальной модели присутствия американских военных в стране.

До этого СМИ сообщали, что Польша оказалась не готова к отмене ротации американских военных из-за сбоя в электронной почте. Утверждается, что американцы уведомили польскую сторону о приостановке ротации более 4000 военнослужащих 2-й бронетанковой бригады через секретную систему связи, но письмо застряло в почте начальника генштаба генерала Веслава Кукулы. В итоге руководство Минобороны и военные узнали об отмене 13 мая из Army Times.

