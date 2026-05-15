Президент Финляндии оценил шансы на выход США из НАТО

Президент Финляндии Стубб: США не выйдут из НАТО, членство в их интересах
Alina Smutko/Reuters

Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, поскольку членство в военном блоке соответствует их стратегическим интересам. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, чьи слова приводит LRT.

«США не собираются выходить из альянса. Соединенные Штаты будут продолжать работать в рамках НАТО. Почему? Потому что это соответствует их фундаментальным интересам. Поэтому давайте прекратим пустые разговоры на эту тему», – сказал Стубб.

По его словам, американские военные базы нужны для того, чтобы Вашингтон мог проецировать свою силу на глобальном уровне. Кроме того, ядерный арсенал России является главной проблемой для США и НАТО, отметил президент.

«Америка нуждается в Европе. Американские базы в Европе, будь то «Рамштайн» или где-то еще, являются sine qua non [необходимым условием] для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать свою военную силу на глобальном уровне, особенно на Ближнем Востоке, в Азии или Африке», – подчеркнул глава государства.

1 апреля глава Белого дома признался, что всерьез задумывается о выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса из-за отказа союзников помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива. 6 апреля Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что альянса не боится президент России Владимир Путин.

Ранее президент Финляндии призвал вести «неудобные разговоры» о завершении конфликта на Украине.

 
