В Ставропольском крае сообщили об отражении атаки беспилотников

Под Невинномысском силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на промышленную зону в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно», — написал он, отметив, что публикация кадров работы ПВО грозит административной ответственностью.

Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края.

19 мая украинский дрон атаковал автомобиль в селе Доброе Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина. Бригада скорой помощи его доставила в городскую больницу №2 в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота.

Два человека также пострадали при ударе БПЛА по автомобилю в Курской области.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области создадут защиту региона от БПЛА.