Беспилотник ВСУ атаковал Курскую область, пострадали два человека

Двое жителей Курской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Под удар попало село Сторожевое Большесолдатского района, уточнил он.

«У 60-летнего мужчины слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги», — написал Хинштейн.

В данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь. При первой возможности их доставят в больницу.

До этого сообщалось, что два жителя Брянской области получили ранения от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района. Врио губернатора Егор Ковальчук уточнил, что пострадавших доставили в больницу. Повреждения также получили четыре гражданских автомобиля. На месте работают экстренные службы.

Ранее житель Шебекино пострадал в результате взрыва дрона ВСУ.

 
