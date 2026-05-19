ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, ранив мирного жителя

Мужчина пострадал при ударе украинского БПЛА по автомобилю под Шебекино
Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По его данным, удару подверглось транспортное средство в селе Доброе. В результате налета пострадал мирный житель.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 в Белгороде. Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что повреждения также получила сама машина.

16 мая в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребенок. БПЛА взорвался на территории частного жилого дома в городе Шебекино. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы. Несовершеннолетнего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая помощь. После этого ребенка транспортировали в детскую областную клиническую больницу.

Ранее дрон ВСУ ударил по автомобилю в белгородском поселке Красная Яруга.

 
