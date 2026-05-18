Во Владимирской области создадут защиту региона от БПЛА

Авдеев: во Владимирской области создадут «БАРС-Владимир» для защиты от БПЛА

Во Владимирской области формируется отряд «БАРС-Владимир», задачей которого станет защита региона от беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере «Макс».

«Создаем «БАРС-Владимир» для защиты Владимирской области от БПЛА», — написал он.

Губернатор отметил, что набор в состав мобилизационного резерва «БАРС-Владимира» проводится на добровольной основе.

До это в канале экстренного оповещения населения «РСЧС Владимирская область» в «Максе» информировали, что уже несколько дней во регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

18 мая в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее в Нижегородской области отражена атака свыше 20 украинских БПЛА.