Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Во Владимирской области создадут защиту региона от БПЛА

Авдеев: во Владимирской области создадут «БАРС-Владимир» для защиты от БПЛА
Овчаров Антон Владимирович/Wikipedia

Во Владимирской области формируется отряд «БАРС-Владимир», задачей которого станет защита региона от беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере «Макс».

«Создаем «БАРС-Владимир» для защиты Владимирской области от БПЛА», — написал он.

Губернатор отметил, что набор в состав мобилизационного резерва «БАРС-Владимира» проводится на добровольной основе.

До это в канале экстренного оповещения населения «РСЧС Владимирская область» в «Максе» информировали, что уже несколько дней во регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

18 мая в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее в Нижегородской области отражена атака свыше 20 украинских БПЛА.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!