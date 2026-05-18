Стало известно об испытаниях новой версии Су-57

Новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 совершила проруливание в рамках испытаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер и специалист по боевой авиации Fighterbomber.

По его словам, эта версия данного самолета может получить обозначение Су-57Д, Су-57УБ или Су-57ЭД.

Как заявил автор Telegram-канала «Воевода вещает», строевые пилоты Су-35 обычно не испытывают серьезных трудностей при переучивании на Су-57 даже без учебно-боевой «спарки».

«Су-57УБ нужен для иностранных заказов больше», — написал он.

До этого госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Отмечалось, что вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания. В новом изделии тяга на форсаже составляет 16 000 кгс, а также есть увеличенные ресурсные показатели и сниженный расход топлива на всех режимах работы.

Ранее в США назвали разочарованием Су-57.

 
