Швеция вложится в оборону Балтийского моря

Швеция закажет четыре фрегата у французской компании для защиты Балтийского моря
Швеция закажет четыре фрегата у французской компании Naval Group в рамках сделки на сумму $4 млрд, что утроит ее возможности противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, его страна, как новый член НАТО, сосредоточит внимание на угрозах безопасности в Балтийском море.

Он подчеркнул, что после начала российской специальной военной операции на Украине и последующего вступления Швеции в НАТО страна ускорила наращивание своих вооруженных сил. По его словам, новые фрегаты значительно усилят морскую оборону. Кристерссон также отметил, что приобретение фрегатов у французской компании Defence and Intervention (FDI) станет самой крупной военной инвестицией Швеции с 1980-х годов.

«В современную эпоху Балтийское море никогда не было столь уязвимым, вызывающим вопросы и споры, как сейчас», — заявил Кристерссон на пресс-конференции на борту шведского военно-морского корвета HMS Harnosand, пришвартованного в центре Стокгольма.

13 мая начальник штаба обороны Швеции генерал Микаэль Классон заявил, что президент России Владимир Путин мог бы использовать захват шведского острова Готланд, чтобы проверить НАТО на прочность и «изучить коллективную реакцию альянса».

В апреле Классон заявил, что после прекращения боевых действий на Украине Россия может перегруппироваться и перераспределить ресурсы для «военной операции» с целью восстановления Российской империи или Советского союза. Также Классон говорил, что Швеция готовится к тому, что Россия в любой момент может «испытать альянс» на прочность и взять под контроль один из островов в Балтийском море.

Ранее в ЕС посчитали возможной атаку России на НАТО в ближайшие два года.

 
