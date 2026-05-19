Певкур: Эстония получит от США учебные боеприпасы для HIMARS

США поставят Эстонии учебные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в интервью телерадиокомпании ERR сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.

«Вопрос с учебными боеприпасами урегулирован — США приступают к их поставкам», — сказал он.

По словам главы Минобороны Эстонии, Пентагон готов пересмотреть параметры экспорта, но окончательное решение пока не принято.

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. В ближайшие месяцы планируется возвести еще 23 укрепления. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.