На Украине ответили на обвинения об использовании Латвии для ударов по РФ

Спикер украинского МИД Георгий Тихий в соцсети Х отверг обвинения РФ в том, что ВСУ задействуют территорию Латвии для подготовки ударов по российской территории.

«В заявлениях Москвы, обвиняющей Украину в подготовке атак на Россию с территории Латвии, нет ни слова правды. Мы официально опровергаем их», — резко высказался он.

Он подчеркнул, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях и не намерена делать этого в дальнейшем.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина готовит серию террористических ударов по тыловым регионам РФ на территории Латвии. По данным ведомства, прибалтийская страна согласилась содействовать ВСУ, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Представители Киева смогли убедить Ригу дать согласие на проведение операции, сделав акцент на том, что точное место запуска беспилотников якобы будет невозможно определить, сообщили в СВР.

В ответ в российской разведслужбе предупредили Латвию, что членство в НАТО не защитит страну от возмездия в случае пособничества Киеву. Также в ведомстве указали, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Кроме того, достоверные данные можно получить при изучении обломков сбитых дронов.

Ранее в Латвии заверили, что их небо закрыто для дронов, летящих в Россию.

 
