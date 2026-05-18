Эстония решила включить уши и глаза своих граждан в систему борьбы с БПЛА

Postimees: все жители Эстонии примут участие в учениях по обнаружению БПЛА
Власти Эстонии в рамках учений «Весенний шторм – 2026» привлекут обычных жителей к обнаружению летательных аппаратов через мобильное приложение, сообщает издание Postimees.

Функция оповещения об угрозе с воздуха будет доступна в приложении «Будь готов!» с 18 по 24 мая. Силы обороны призывают всех эстонских граждан сообщать о замеченных самолетах и вертолетах.

Начальник штаба ВВС республики полковник Фреди Кару пояснил, что быстрая и точная реакция каждого жителя является для военно-воздушных сил «бесценным ранним предупреждением», которое помогает быстрее выявлять возможные угрозы и реагировать на них.

По словам военного, приложение «Будь готов!» превратит глаза и уши эстонцев в часть системы безопасности общего воздушного пространства.

«Весенний шторм» — крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, цель которых — боевая подготовка различных подразделений армии и отработка взаимодействия с союзниками по НАТО.

