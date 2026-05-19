Мэр Москвы сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направлявшийся к Москве беспилотный летательный аппарат. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

18 мая Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

