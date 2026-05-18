Военные уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

Информацию о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры мэр не привел.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее военный эксперт назвал возможную тактику ВСУ, используемую при налетах на Москву.

 
