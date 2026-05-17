Война США и Израиля против Ирана
«Очень важное продвижение»: российские военные вошли в Рай-Александровку в ДНР

Пушилин: ВС РФ ведут бои в селе Рай-Александровка вблизи Краматорска и Славянска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные вошли в населенный пункт Рай-Александровки на Славянском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в «Максе».

«Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», — сказал он.

Cело Рай-Александровка находится в 17 км от Краматорска и Славянска.

До этого Пушилин говорил, что взятие Рай-Александровки позволит ВС РФ установить контроль над всей Краматорско-Славянской агломерацией.

В конце апреля сообщалось о продолжающейся эвакуации жителей из Славянска и прилегающих территорий. Еженедельно город покидает около тысячи человек, включая детей, и власти настоятельно рекомендуют оставшимся покинуть город. В отдельных районах было объявлено о проведении принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями.

Ранее военкоры заявили о переходе в решающую стадию финального сражения за Донбасс.

 
