ВС России продвинулась на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский портал Deep State.

«Армия РФ продвинулась в районах Орехово и Филии на границе Донецкой (ДНР) и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным картами, часть территории в районе этих населенных пунктов перешли под контроль ВС России.

1 мая Минобороны России сообщило, что подразделения 71-й мотострелковой бригады группировки «Север» выбили украинские формирования из Покаляного в Харьковской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать село за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики были уничтожены. В ведомстве отметили, что войска продолжают продвигаться и расширять полосу безопасности вдоль государственной границы РФ.

В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что взятие населенного пункта Покаляное в Харьковской области позволит Вооруженным силам РФ создать условия для дальнейшего продвижения в южном направлении — в сторону Белого Колодезя.

