Пушилин рассказал о продвижении ВС России на трех участках фронта

Пушилин: ВС России наступают на Краснолиманском участке и в районе Доброполья

Вооруженные силы (ВС) России отодвигают украинские войска по всей линии фронта. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении на платформе Max.

По словам Пушилина, наибольший успех наблюдается у российских военных на трех направлениях в зоне СВО. В частности, бойцы армии России продвигаются на Добропольско-Красноармейском направлении в сторону Доброполья.

В свою очередь на Славянском направлении военнослужащие сокращают дистанцию в районе села Рай-Александровка. Пушилин подчеркнул, что взятие этого населенного пункта даст возможность ВС РФ установить контроль над всей Краматорско-Славянской агломерацией.

Кроме того, российские военные продвигаются на Краснолиманском участке. Здесь они прошли вперед в районе реки Северский Донец, города Святогорска и сел Татьяновка и Пришиб, уточнил глава ДНР.

26 апреля главком ВСУ Александр Сырский также заявил о наступлении российских войск почти по всей линии фронта. Военачальник оценил ситуацию для украинской армии как сложную.

Ранее были названы сроки полного освобождения ДНР.