ВСУ атаковали помещение территориальной избирательной комиссии в ЛНР

ЦИК: помещение ТИК в ЛНР разрушено в результате атаки БПЛА, пострадал сотрудник

Помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Луганской народной республике (ЛНР) разрушено в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

В результате атаки пострадал системный администратор ТИК, он находится в больнице с легкий ранением.

«В результате атаки БПЛА было разрушено помещение ТИК Марковского района (ЛНР). Системный администратор территориальной комиссии в больнице», — сказали в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что здание муниципальной администрации было атаковано три раза, есть угроза повторных прилетов.

До этого глава региона Леонид Пасечник заявил, что здание администрации Марковского муниципального округа ЛНР серьезно пострадало в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников. При ударе по администрации пострадали 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в ЛНР было атаковано здание администрации одного из округов.