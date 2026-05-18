ВСУ ранили главу округа в Херсонской области

Сальдо: глава Скадовского округа Херсонской области ранен при атаке дрона ВСУ
Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка пострадал во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Дудка был ранен при ударе вражеского БПЛА в Скадовске. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в беседе с ТАСС уточнил, что украинский беспилотник ударил по дому главы Скадовского округа. Врачи обработали ему рану на голове, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на ранение, Дудка отказался от госпитализации. По словам Василенко, чиновник продолжит исполнять свои обязанности.

20 апреля Сальдо сообщил о ранении еще одного чиновника в Херсонской области. По его словам, при атаке беспилотников ВСУ пострадал замглавы Великолепетихского муниципального округа Дмитрий Толчеев. Удар как минимум трех дронов пришелся по жилому сектору. Толчеева с тяжелыми ранениями экстренно госпитализировали.

Сальдо описал замглавы округа как человека, который помогает жителям в непростых условиях и работает на благо своей земли. Губернатор выразил уверенность, что ВСУ целенаправленно ударили по чиновнику.

Ранее Сальдо сообщил о планах Киева опустошить Херсонскую область.

 
