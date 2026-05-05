ВСУ нанесли удар по заправке в ЛНР

Украинский дрон атаковал АЗС в городе Первомайск
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по автозаправочной станции (АЗС) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава администрации Первомайского округа Сергей Колягин.

По его словам, атаке подвергся объект в городе Первомайск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ночью.

«Удар пришелся по территории одной из автозаправочных станций в черте города. В результате атаки БПЛА повреждения получили оборудование, остекление и фасад здания АЗС, произошло возгорание», — говорится в заявлении.

Колягин подчеркнул, что никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС России, однако работникам заправки удалось локализовать и ликвидировать огонь еще до их прибытия.

28 апреля ВСУ с помощью дронов атаковали помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марковского района ЛНР. Здание оказалось разрушено, системный администратор ТИК был доставлен в больницу с легкими травмами. Кроме того, три раза было атаковано здание муниципальной администрации.

Ранее украинский БПЛА ударил по группе молодых людей в ЛНР.

 
