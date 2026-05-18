Члены экипажей столкнувшихся в США боевых самолетов находятся в стабильном состоянии

Пилоты самолетов, которые столкнулись во время авиашоу в штате Айдахо, находятся в стабильном состоянии. Об этом авиабаза Военно-воздушных сил США Маунтин-Хоум сообщила на своей странице в социальной сети X.

Пожар, который начался после падения самолетов, в настоящее время локализован.

17 мая сообщалось, что в ходе второго дня авиашоу Gunfighter Skies столкнулись палубные истребители Военно-морских сил США Super Hornet и Growler. Всем четверым членам экипажей самолетов удалось катапультироваться и приземлиться на парашютах.

21 ноября стало известно, что индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае. Катастрофа произошла во время демонстрационного полета — самолет потерял управление и резко упал на землю. Пилот не успел катапультироваться и не выжил.

28 августа сообщалось, что международное авиационное шоу в польском Радоме, отменено после крушения истребителя F-16.

Ранее появилось видео с вертолетом, рухнувшим на пальмы в Калифорнии.

 
