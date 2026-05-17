В США во время проведения авиашоу столкнулись боевые самолеты

Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два американских истребителя столкнулись в ходе проведения авиашоу в штате Айдахо. Об этом сообщает издание Times Now News.

Катастрофа произошла во время второго дня авиашоу Gunfighter Skies, которое проходит на территории действующей базы Маунтим-Хоум Военно-воздушных сил США, расположенной к юго-востоку от столицы штата города Бойсе. Инцидент произошел в нескольких километрах от аэродрома. По имеющимся сведениям, столкнулись палубные самолеты Военно-морских сил США Super Hornet и Growler.

В местных социальных сетях было опубликовано видео, на котором один истребитель, выполняя трюк, залетает сверху на другой, коснувшись его нижней частью фюзеляжа. Затем происходит катапультирования летчиков, в небе раскрываются их парашюты, а самолеты падают и взрываются.

На странице авиабазы Маунтим-Хоум в местных социальных сетях подтвердили происшествие, не уточнив при этом деталей.

21 ноября сообщалось, что индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае.

Ранее авиашоу в Польше отменили из-за катастрофы с F-16.

 
