Не первая катастрофа: индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае

При крушении индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае погиб пилот

Индийский истребитель Tejas потерпел крушение на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Катастрофа произошла во время демонстрационного полета — самолет потерял управление и рухнул на землю, пилот не успел катапультироваться. Это вторая катастрофа с участием Tejas с тех пор, как самолет был принять на вооружение ВВС Индии в 2015 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Катастрофа произошла во время демонстрационного полета — самолет потерял управление и резко упал на землю. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В пресс-службе военно-воздушных силы Индии подтвердили факт крушения, уточнив, что пилот истребителя погиб. Ранее телеканал NDTV со ссылкой на зрителе сообщал, что летчик не успел катапультироваться.

По данным ТАСС, после происшествия зрителей авиасалона эвакуировали. Однако после паузы демонстративные полеты в рамках Dubai Airshow 2025 возобновились.

За несколько дней до крушения в соцсети X появились сообщения о том, что у одного из истребителей, представленных на авиасалоне, якобы случилась утечка масла. Однако в минобороны Индии эту информацию опровергли, назвав «безосновательной пропагандой». В ведомстве подчеркнули, что на видео попала стандартная для дубайских климатических условий процедура, включающая «намеренный слив конденсата» из системы экологического контроля и бортовой системы генерации кислорода самолета.

Катастрофа на дубайском авиасалоне стала второй в истории самолета с момента его принятия на вооружение ВВС Индии в середине 2010-х годов. В марте 2024 года Tejas разбился недалеко от индийского города Джайсалмер во время «вылета по проверке боевой готовности». Тогда пилот смог катапультироваться.

Причина крушения

Как рассказал телеканал India Today, предварительно, инцидент с Tejas произошел, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа «Бочка». Она предполагает полный оборот самолета вокруг своей продольной оси.

«Маневр не считается сложным, однако предполагает, что некоторое время самолет находится в перевернутом положении, прежде чем завершает вращение. Именно в этот момент могла возникнуть потеря баланса, которая привела к крушению», — уточнил один из экспертов в беседе с телеканалом.

ТАСС со ссылкой на индийского эксперта по вопросам обороны и авиапромышленного сектора Гириша Линганна сообщило, что причиной крушения могла стать потеря тяги двигателя, возникшая из-за высоких температур.

«В экстремально горячем воздухе его плотность снижается, что уменьшает тягу двигателя во время резких маневров. Если двигатель на мгновение потерял мощность, пилоту могло быть сложно изменить угол атаки вовремя», — отметил Линганна.

Что известно о самолете

Tejas — единственный на данный момент истребитель, полностью разработанный и производящийся в Индии. Работа над ним началась еще в 1980-х, свой первый полет самолет совершил в 2001 году, а 2015-м власти Индии решили принять его на вооружение.

«Этот самолет — национальная индийская разработка. Для Индии это престиж, что она разрабатывает подобные самолеты. Но двигатель американский, до индийского двигателя дело так и не дошло. Но такие происшествия на авиационных шоу и демонстрационных полетах, как правило, влекут за собой тяжелые репутационные потери», — отметил в комментарии ТАСС военный эксперт и обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций. Как передавало Reuters, Tejas имеют для Нью-Дели решающее значение в связи с необходимостью обновления собственного авиапарка и усилением Китая и Пакистана.