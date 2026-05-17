Война США и Израиля против Ирана
Российские ПВО сбили за сутки «Фламинго», «Нептун» и более 1 тыс. украинских БПЛА

Сергей Мирный/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили за минувшие сутки более 1 тыс. украинских беспилотников, а также ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере «Макс».

«Сбиты <...> крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, в ходе спецоперации за минувшие сутки были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ракета «Фламинго» (FP5 Flamingo) — одна из последних украинских разработок. По информации военкоров, производство ракет началось на Украине осенью прошлого года. «Нептун» (R-360 Neptune) — управляемые ракеты, в апреле 2026 года Киев пытался атаковать ими Брянскую область.

До этого сообщалось, что с 7.00 до 9.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник атаковал территорию ЗАЭС.

 
