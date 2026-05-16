Беспилотник атаковал территорию ЗАЭС

На ЗАЭС упал украинский дрон, станция работает штатно
У энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) упал дрон ВСУ. Об этом ЗАЭС сообщает в Telegram-канале.

В посте говорится, что БПЛА не детонировал. Пострадавших и разрушений нет. На место падения беспилотника прибыли специалисты. ЗАЭС работает штатно.

«Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы», — отмечается в публикации.

На станции назвали атаку БПЛА «беспрецедентной»: она может поставить под угрозу безопасность целого региона.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее ВСУ около 20 раз атаковали город — спутник ЗАЭС.

 
