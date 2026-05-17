В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА ВСУ в период с 07:00 до 09:00 мск

Силы ПВО за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа, в период с 07:00 до 09:00 (мск), уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в мессенджере «Макс».

«В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Псковской и Смоленской областей. Кроме того, атаки были пресечены в Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Утром 17 мая в московском аэропорту Шереметьево обнаружили обломки упавшего беспилотника. По информации администрации аэропорта, фрагменты дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Ранее беспилотник атаковал территорию ЗАЭС.