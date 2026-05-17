В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Краснодара («Пашковский»). Введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 17 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Ярославля, Краснодара и Геленджика.

