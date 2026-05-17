Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 14

На подлете к Москве были сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Мах.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В ночь на воскресенье Собянин несколько раз сообщал об уничтожении БПЛА на подлете к столице. Таким образом, число сбитых беспилотников с начала суток выросло до 14.

В ночь на 17 мая в Тульской области подразделения ПВО уничтожили шесть беспилотников. Еще 25 БПЛА нейтрализовали в Севастополе — в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем у Парка Победы. Власти призвали горожан оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие. На этой фоне в Псковской и Ленинградской областях был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Ранее беспилотник атаковал территорию ЗАЭС.