На подлете к Москве сбит второй БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего к Москве.

В посте от 2:21 градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Об уничтожении первого БПЛА мэр написал примерно за 20 минут до этого.

В ночь на 17 мая в Тульской области подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили шесть беспилотников. Еще 25 БПЛА нейтрализовали в Севастополе — в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем у Парка Победы. Власти призвали горожан оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие. На этой фоне в Псковской и Ленинградской областях был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).