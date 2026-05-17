Жителей Ленобласти предупредили о сбоях мобильного интернета из-за БПЛА

В Ленобласти введен режим опасности атаки дронов
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена.

В ночь на 17 мая в Тульской области подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили шесть беспилотников. Такое же количество БПЛА нейтрализовали в Севастополе — в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем у Парка Победы. Власти призвали горожан оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие. А в Псковской области тоже был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Этот сигнал предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника. При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище. Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж.

