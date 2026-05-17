Число сбитых БПЛА над Севастополем увеличилось до 25

Развожаев: военные сбили 25 БПЛА над Севастополем и Черным морем

Военные продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, сбиты 25 беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — сообщил он.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, сообщил Развожаев.

До этого было известно о шести сбитых БПЛА. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена 16 мая в 22:15.

Ране жителей региона на западе России предупредили об опасности атаки БПЛА.