Жителей региона на западе России предупредили об опасности атаки БПЛА

В Псковской области объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил на канале в мессенджере «Макс» губернатор региона Михаил Ведерников.

Чиновник отметил, что местные оперативные службы работают в усиленном режиме, и предупредил, что работа сотовой связи и интернета в области ограничена.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

