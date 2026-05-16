ВСУ ударили по Севастополю

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы», — написал чиновник.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

16 мая в 22:15 в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Этот сигнал предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника. При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище.

Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.