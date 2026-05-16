Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: силы ПВО Севастополя сбили шесть беспилотников
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы», — написал чиновник.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

16 мая в 22:15 в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Этот сигнал предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника. При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище.

Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!