Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Собянин заявил об уничтожении еще двух дронов под Москвой

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Это уже девятый и десятый дроны, которые перехватили над столицей за 16 мая. По словам Собянина, эту атаку также удалось отразить. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Градоначальник сообщал о восьмом беспилотнике, перехваченном на подлете к столице, в 12:40 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что с 20:00 по московскому времени 15 мая до 7:00 16 мая над российскими регионами средствами ПВО было сбито 138 украинских беспилотников.

По информации Минобороны, аппараты удалось перехватить над территориями 12 областей и над акваториями двух морей — Азовским и Черным.

Также в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!