Собянин заявил об уничтожении еще двух дронов под Москвой

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Это уже девятый и десятый дроны, которые перехватили над столицей за 16 мая. По словам Собянина, эту атаку также удалось отразить. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Градоначальник сообщал о восьмом беспилотнике, перехваченном на подлете к столице, в 12:40 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что с 20:00 по московскому времени 15 мая до 7:00 16 мая над российскими регионами средствами ПВО было сбито 138 украинских беспилотников.

По информации Минобороны, аппараты удалось перехватить над территориями 12 областей и над акваториями двух морей — Азовским и Черным.

Также в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.