Собянин сообщил об уничтожении восьмого беспилотника, летевшего на Москву

Собянин: на подлете к Москве сбит еще один беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восьмом беспилотнике за 16 мая, перехваченном на подлете к столице. Сообщение опубликовано в мессенджере «Макс».

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 20:00 по московскому времени 15 мая до 7:00 16 мая над российскими регионами средствами противовоздушной обороны (ПВО) России было сбито 138 украинских беспилотников.

По информации Минобороны, их удалось перехватить над территориями 12 областей — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями двух морей — Азовским и Черным.

Накануне ночью российские ПВО сбили в 2,5 раза больше украинских дронов самолетного типа над территорией РФ — 355.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.

 
