В Турции упал неизвестный беспилотник

Неизвестный БПЛА упал на улицу в турецком городе Самсун, есть повреждения

Неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на улицу в районе Казым Карабекир города Самсун на черноморском побережье Турции, здания получили повреждения. Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

По данным агентства, в результате инцидента в двух домах были повреждены крыши, а также выбиты стекла. По предварительным данным экстренных служб, пострадавших среди населения нет.

Длина упавшего дрона составляет примерно один метр. На месте падения работают эксперты и сотрудники экстренных служб, которые изучают обломки, чтобы установить точный тип, происхождение, траекторию полета и причины падения БПЛА.

В декабре прошлого года турецкое минобороны сообщало, что военные специалисты Турции изучают БПЛА, упавшие на западе страны. Беспилотники были обнаружены 19 и 20 декабря в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир.

Также 15 декабря истребитель F-16 сбил беспилотник в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Обломки последнего беспилотника пока не были обнаружены.

Ранее неизвестный дрон упал на территории воинской части в Польше.