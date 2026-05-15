Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО пресекли атаку еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере «Макс» об уничтожении 12-го за сутки беспилотника на подлете к столице.

«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

Незадолго до этого Собянин сообщил о двух уничтоженных дронах на подлете к Москве.

Вечером 15 мая оперштаб Белгородской области сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде, в результате чего были ранены минимум четверо мирных жителей.

13 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по селу Новогоровка Запорожской области. Повреждения получила также амбулатория Токмакской центральной районной больницы.

Ранее Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область.