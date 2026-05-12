Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 76 украинских беспилотников

В течение суток над территорией Курской области сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов различного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе MAX.

Он уточнил, что семь раз украинские беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.

Чиновник добавил, что 122 раза Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили артиллерию по отселенным районам региона.

В результате атак люди не пострадали. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано, написал губернатор.

В министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 мая обнаружили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

10 мая Хинштейн сообщал, что дежурные средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 100 украинских дронов в Курской области.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.